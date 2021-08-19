Свыше 1,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 18 августа зарегистрировано 1 570 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1475 случаев с симптомами и 95 без симптомов.

«Выписано всего – 582 человека, поступило – 785. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 235 человек (183 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 434. На ИВЛ – 64, на неинвазивной ИВЛ – 190, High flow занято – 198 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 818 пациентов, с симптомами – 13 263 с легкой и средней степенью, без симптомов – 554.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 5 153 человека, вторым компонентом – 6 276 человек.

Всего за весь период с 1 февраля по 18 августа вакцинировано первым компонентом 828 376 человека, вторым компонентом 655 235 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 203 человек.