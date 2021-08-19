Свыше 1,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За 18 августа зарегистрировано 1 570 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1475 случаев с симптомами и 95 без симптомов.
«Выписано всего – 582 человека, поступило – 785. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 235 человек (183 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 434. На ИВЛ – 64, на неинвазивной ИВЛ – 190, High flow занято – 198 аппаратов», - сообщили в управлении.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 818 пациентов, с симптомами – 13 263 с легкой и средней степенью, без симптомов – 554.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 5 153 человека, вторым компонентом – 6 276 человек.
Всего за весь период с 1 февраля по 18 августа вакцинировано первым компонентом 828 376 человека, вторым компонентом 655 235 человек.
Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 203 человек.
- Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
- Темпы снижаются: в Костанайской области выявлено 264 случая КВИ за сутки
- Комбинация «Спутника V» c Moderna показала повышенный иммунный ответ
- Швейцария отказывается от бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных жителей
- 98% госпитализированных с COVID-19 в Бельгии не были вакцинированы
- Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана