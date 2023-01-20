Свыше 1,5 тысяч человек за день приняли участие в крещенских купаниях в Атырауской области

20 Января 2023, 00:01

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 1,5 тысяч человек за день приняли участие в крещенских купаниях в специально оборудованных для этого местах в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 18 на 19 января православный мир отметил праздник Крещение Господне. Этот праздник по традиции сопровождается массовым купанием в прорубях-иорданях.

С каждым годом в Атырауской области количество желающих искупаться в ледяной воде на Крещение увеличивается, так как верующие считают, что освященная вода приобретает целебные свойства. Православными общинами совместно с местными исполнительными органами в регионе были подготовлены специальные проруби для купания в 7 местах.

«Рядом с прорубями установили палатки для переодевания купающихся. Спасатели ДЧС Атырауской области были приведены в режим повышенной готовности. Накануне спасатели оперативно-спасательного отряда осуществили водолазное погружение и проверили дно водоёмов. Глубина водоемов в местах расположения прорубей составила 1,2 м, скорость течение воды 0,5 м/с. Проруби были в длину 2 метра и в ширину 1 метр. Во всех местах купания для жителей были подготовлены деревянные лестницы для спуска и выхода из воды. Для обеспечения безопасности были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, ГУ «Центра медицины катастроф», было организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи и местной полицейской службы», - сообщил заместитель начальника департамента полковник Ержанов Аскат Амангельдиевич.

Спасатели помогали детям, пожилым людям заходить в прорубь, не допускали большого скопления людей на льду. Дежурство спасателей началось с 20.00 часов 18 января и будет продолжено до 09.00 часов 20 января 2023 года. В ночной период выставлены посты из числа спасателей ДЧС и МПС ДП Атырауской области, ГУ «ЦМК» и скорой медицинской помощи, чтобы не допустить купание граждан в неустановленное время и для оказания своевременной медицинской помощи.

«К 18:00 часам местного времени 19 января 2023 года предварительно в Атырауской области в прорубях искупалось более 1500 человек. В результате слаженных действий спасателей во время празднования православного праздника чрезвычайных ситуаций не зафиксировано»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.