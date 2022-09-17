Свыше 1,5 тыс. заявок поступило в рамках спецпрограммы для педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 сентября стартует третий этап приема документов для участия в специальной программе по привлечению лучших педагогов в регионы с дефицитом кадров или низким качеством образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Министерства просвещения РК.

По итогам первых двух конкурсов от педагогов поступило свыше 1,5 тыс. заявок.

Напомним, что по поручению Главы государства Министерство просвещения разработало специальную программу привлечения лучших педагогов в регионы, где имеется нехватка учителей или же сравнительно слабое качество образования. Речь идет о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В эти регионы требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка.

Спецпрограмма включает пакет мер поддержки педагогов, в первую очередь, предоставление им заработной платы в размере 250% от должностного оклада, рассчитанной на возмещение оплаты за аренду жилья и оплаты коммунальных услуг.

Первый этап приема документов для участия в конкурсе стартовал 16 июня. Второй конкурс был проведен с 11 по 21 июля. Третий этап начнётся 20 сентября и продлится до 4 октября 2022 года.

«В предыдущих конкурсах приняли участие педагоги Нур-Султана, Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской областей. Сегодня часть из них уже работают в школах тех областей, где есть дефицит кадров или сравнительно слабое качество образования. Усиление школ квалифицированными учителями лучшим образом отразится на повышении качества. Есть семьи, где супруги являются педагогами и вместе переезжают в другую область для того, чтобы делиться знаниями с детьми», – отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Отметим, что трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами заключается на 5 лет. Дети учителей, которые переехали в один из 4 регионов, будут обеспечены местами в детских садах и общеобразовательных школах.

Напомним, в конкурсе могут принять участие педагоги страны вне зависимости от места жительства, имеющие высшее педагогическое или высшее профессиональное и (или) послевузовское образование по соответствующим профилям и прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, с квалификационными категориями «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер». В конкурсе также могут участвовать выпускники вузов по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) по гуманитарному направлению не ниже 3,5, по естественно-математическому направлению не ниже 3,2, а также выпускники магистратуры по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,4.