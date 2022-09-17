Свыше 1,5 тыс. заявок поступило в рамках спецпрограммы для педагогов
По итогам первых двух конкурсов от педагогов поступило свыше 1,5 тыс. заявок.
Напомним, что по поручению Главы государства Министерство просвещения разработало специальную программу привлечения лучших педагогов в регионы, где имеется нехватка учителей или же сравнительно слабое качество образования. Речь идет о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В эти регионы требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка.
Спецпрограмма включает пакет мер поддержки педагогов, в первую очередь, предоставление им заработной платы в размере 250% от должностного оклада, рассчитанной на возмещение оплаты за аренду жилья и оплаты коммунальных услуг.
Первый этап приема документов для участия в конкурсе стартовал 16 июня. Второй конкурс был проведен с 11 по 21 июля. Третий этап начнётся 20 сентября и продлится до 4 октября 2022 года.
«В предыдущих конкурсах приняли участие педагоги Нур-Султана, Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской областей. Сегодня часть из них уже работают в школах тех областей, где есть дефицит кадров или сравнительно слабое качество образования. Усиление школ квалифицированными учителями лучшим образом отразится на повышении качества. Есть семьи, где супруги являются педагогами и вместе переезжают в другую область для того, чтобы делиться знаниями с детьми», – отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.
Отметим, что трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами заключается на 5 лет. Дети учителей, которые переехали в один из 4 регионов, будут обеспечены местами в детских садах и общеобразовательных школах.
Напомним, в конкурсе могут принять участие педагоги страны вне зависимости от места жительства, имеющие высшее педагогическое или высшее профессиональное и (или) послевузовское образование по соответствующим профилям и прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, с квалификационными категориями «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер». В конкурсе также могут участвовать выпускники вузов по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) по гуманитарному направлению не ниже 3,5, по естественно-математическому направлению не ниже 3,2, а также выпускники магистратуры по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,4.