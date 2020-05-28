Свыше 1,5 млн га неиспользуемых земель выявлено в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,5 млн га неиспользуемых земель выявлено прокуратурой Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.
Как пояснили в ведомстве, по выявленным нарушениям законности в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского реагирования.
«В результате исполнения актов надзорного ведомства в государственный фонд возвращено 170 неиспользуемых земельных участков, площадью свыше 120 тысяч га, кадастровой стоимостью более 1,8 млрд тенге. В то же время изъятие земельного участка – это крайняя мера. Первоначально землепользователю вручается письменное уведомление о принятии мер к освоению земли в соответствии с целевым назначением. Таким образом, по мерам прокуратуры уже начато освоение свыше 500 участков на площади 657 тыс га, кадастровой стоимостью 5,3 млрд тенге», - отметили в ведомстве.
Как добавили в ведомстве, если земля длительно не используется по назначению, решается вопрос о начислении десятикратного налога и последующего возврата земли в государственный фонд. Более того, после изъятия физическое или юридическое лицо включаются в реестр недобросовестных землепользователей, что исключает возможность получения земли вновь.
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