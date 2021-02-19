Свыше 1 300 правонарушений выявлено за один день в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве отметили, что цель ОПМ - профилактика нарушений правил дорожного движения, а также повышение дисциплины водителей и снижение количества ДТП на дорогах области. В эти дни внимание стражей порядка будет акцентировано на выявление грубых нарушений ПДД, таких как вождение в пьяном виде, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

Наряду с этим, сотрудники полиции проверяют правила прохождения медосмотра водителями общественного транспорта перед выездом в рейс, а также использование в автомашинах детских удерживающих устройств. Отметим, что за первый день мероприятия на территории области выявлено 1 380 нарушений Правил дорожного движения, в том числе водителями общественного транспорта допущено 19 правонарушений.

Так, за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано 22 водителя, также к административной ответственности за выезд на встречную полосу привлечены 10 человек. Еще 90 водителей превысили скорость и свыше 100 нарушили правила маневрирования. При этом 228 водителей были не пристёгнуты ремнями безопасности, а свыше 160 человек разговаривали за рулем по телефону и еще 9 автомобилей создали на дорогах аварийную обстановку.

«В ходе ОПМ были выявлены еще 37 водителей, которые не имели или были лишены водительских прав. Вместе с тем, выявлено 13 случаев незаконного переоборудования автомашин и 27 фактов отсутствие техосмотра. Нарушали ПДД не только водители, но и пешеходы. Так, 264 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Талгат Нуриев.

Кроме того, с транспортных средств были изъяты 40 государственных регистрационных номерных знаков и на специализированные стоянки водворены 59 единиц транспорта, эксплуатация их запрещена.

К слову, ОПМ «Безопасная дорога» продлится в ВКО три дня.