Свыше 1,3 млрд тенге похищено при реконструкции системы электроснабжения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,3 млрд тенге бюджетных средств было похищено генеральным подрядчиком, субподрядчиком, технадзором и должностными лицами Целиноградского района при реконструкции системы электроснабжения в селе Кызылсуат. Об этом и других расследованиях, проведенных в 2021 году, сообщил на прошедшем брифинге руководитель департамента экономических расследований по Акмолинской области Нураби Толеутай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 2021 году окончание уголовных дел от числа находящихся в производстве составило 65,22%, что больше в сравнении с прошлым годом.

Так, направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей ТОО «РемСтройСервис-ПВ» и должностных лиц акимата Целиноградского района по факту хищения бюджетных средств (генеральным подрядчиком, субподрядчиком, технадзором и должностными лицами заказчика) при реконструкции системы электроснабжения в селе Кызылсуат на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

Окончено с направлением в суд уголовное дело с участием должностных лиц в отношении руководителя управления ДЧС по Акмолинской области по факту организации незаконного игорного бизнеса.

«В рамках объявленного Президентом Года детей совместно с уполномоченным по правам ребенка реализуется проект «QAMQOR», направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате выявлен факт хищения бюджетных средств при поставке продуктов питания в «Центр специальных социальных услуг города Кокшетау» должностными лицами управления координации занятости и социальных программ области и ИП «Нурканова А.С.», - поделился Н. Толеутай

На сегодняшний день, как отметил спикер, выявлено семь преступлений в агропромышленном секторе.

«Как Вам известно, государством выделяются огромные средства на развитие сельского хозяйства, субсидируются различные сферы: от племенного животноводства до создания инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств. Вследствие неурегулированных и несовершенных некоторых нормативно-правовых актов МСХ РК совершены данные правонарушения», - отметил Н. Толеутай.

В сфере игорного бизнеса ликвидировано одно подпольное казино, два зала игровых терминалов и деятельность одного онлайн-казино, по которым состоялись приговоры. К примеру, в помещении придорожного кафе «Экспресс» на трассе «Кокшетау - Нур-Султан» в VIP-кабинке в завуалированном виде работало подпольное казино, в настоящее время деятельность его ликвидирована.

В сфере незаконного оборота ГСМ - пресечено хищение топлива в особо крупном размере со складов ТОО «ТД ТЭК Казахстан», в настоящее время уголовное дело окончено.

«Также пресечена незаконная деятельность группы лиц, занимающихся выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, поставки товара. Изъято девять печатей подконтрольных предприятий, ущерб от деятельности группировки государству составил более 1 млрд тенге. Ликвидирована также международная финансовая пирамида «LV FORCE», организатор которой находится под стражей. В незаконный оборот вовлечено свыше 400 млн тенге и более 10 тысяч вкладчиков, в том числе из Республики Кыргызстан и Российской Федерации. Финансовая пирамида создана с целью обогащения одних участников за счет взносов других. При этом привлечение новых участников, агитация, рассылка информации и общение осуществлялось посредством средств электронной связи – электронная почта, мессенджеры WhatsApp, Telegram, YouTube и других», - добавил спикер.

Как было отмечено, на постоянной основе проводится работа по исполнению указания руководства страны и Агентства по выявлению резонансных правонарушений в социально-экономических сферах (рост цен на продукты питания и продовольственные товары, тарифы, стабилизационные фонды). По результатам оперативно-розыскных мероприятий департаментом начато досудебное расследование по факту приобретения юридическим лицом без соответствующей лицензии с дальнейшей реализацией электрической энергии у ТОО «АРЭК-Энергосбыт» с целью электроснабжения жителей одного из районов Акмолинской области по завышенной стоимости без согласования уровня дифференцированных тарифов на электрическую энергию с ДАРЕМ по Акмолинской области. Сумма незаконного дохода от реализацииэлектрической энергии составила свыше 500 млн тенге.

В сфере стабилизационного фонда выявлено одно правонарушение по факту повышения цены на социально значимые продукты питания и товары (СЗТП). ТОО «BioРromTehnologies» получен бюджетный займ в сумме 220 млн тенге для реализации свежего продовольственного картофеля. Вследствие недобросовестного исполнения обязательств ТОО и должностными лицами местного исполнительного органа произошел дефицит картофеля в Кокшетау, что привело к росту его цены. В результате 1/5 денежных средств, выделенных из стабфонда на сдерживание цен на СЗПТ, потрачены не по целевому назначению. Работа и механизм по стабилизации цен на картофель провалены.

Выявлены также факты выдачи фиктивных паспортов вакцинации 28 лицам врачами Атбасарской районной больницы. Следствием установлено, что лица, получившие фиктивные паспорта вакцинации, фактически вакцины не получали, проживали и находились в других регионах страны и в город Атбасар не приезжали.

«Сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам с учетом арестованного имущества составила 1,6 млрд тенге», - резюмировал спикер.