Свыше 1,3 млн саженцев высадят на территории лесного фонда Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируется высадить более 1,3 млн саженцев сосен, клёна и вязи на территории государственного лесного фонда в Караганде, Темиртау и селе Егиндыбулак Каркаралинского района. Общая площадь озеленения составит свыше 457 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Карагандинской области ежегодно проводится работа по озеленению. В прошлом году произведена посадка лесных культур на площади 396,7 га в количестве 1 040,2 тысячи штук сеянцев. В этом году весной и осенью планируется посадка сосен, клёнов и вязей в государственном лесном фонде Караганды, Темиртау и Егиндыбулака на площади 457 га в количестве 1,3 млн штук», – сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Бахтияр Санбаев.

Также в этом году посадят 1000 деревьев в Караганде, Темиртау и Балхаше – тополь серебристый и пирамидальный, сосны.

Тополя и сосны также планируется посадить вдоль автодороги Караганда – аэропорт «Сарыарка» на площади 27,2 га. В настоящее время проводится исследование территории.

Для своевременной ликвидации пожаров на территории государственного лесного фонда планируется построить пять лесопожарных станций. Также управление планирует приобрести пожарные и лесопатрульные машины.