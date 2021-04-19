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Свыше 1 200 карагандинских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил РК

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Апреля 2021, 22:22
Свыше 1 200 карагандинских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по делам обороны Карагандинской области формирует воинские команды для службы в Вооруженных силах Республики Казахстан. Всего из региона до конца июня планируется призвать более 1 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по Карагандинской области в ряды Вооруженных сил РК призваны около 300 новобранцев. Уже сформированы и отправлены команды в воинские части Шымкентского, Актауского и Гвардейского гарнизонов. Готовят призывников к отправке в Талдыкорганский, Аягозский, Капчагайский и Семейский гарнизоны», – рассказал заместитель начальника департамента – начальник управления комплектования подполковник Рустам Жалбинов.

При отборе и распределении новобранцев по воинским частям учитываются специальности, полученные ими до призыва.

Кандидаты на призыв в армию и члены их семей могут получить консультации в призывных комиссиях управлений и отделов по делам обороны по месту жительства.

«Из-за эпидемиологической ситуации в стране в ходе весеннего призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборном пункте при призыве и в воинских частях по прибытии пополнения», - сообщили в департаменте по делам обороны Карагандинской области.

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