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    15:39, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 1 200 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки из столицы вывезли 38 тысяч кубометров снега. Снегоуборочные работы в городе ведутся в непрерывном двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В ночь с 23 на 24 февраля в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано свыше 700 ед. специализированной техники и более 100 дорожных рабочих.

    Сегодня, 24 февраля на уборку снега вышло 2000 дорожных рабочих и свыше 1200 ед. спецтехники.

    Отметим, в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе проводится в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

    Напомним, не только в столице устраняют последствия снегопада, в Петропавловске области за полтора суток выпало 79% от месячной нормы осадков.


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