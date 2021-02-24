Свыше 1 200 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Нур-Султане
В ночь с 23 на 24 февраля в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано свыше 700 ед. специализированной техники и более 100 дорожных рабочих.
Сегодня, 24 февраля на уборку снега вышло 2000 дорожных рабочих и свыше 1200 ед. спецтехники.
Отметим, в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.
Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе проводится в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.
Напомним, не только в столице устраняют последствия снегопада, в Петропавловске области за полтора суток выпало 79% от месячной нормы осадков.