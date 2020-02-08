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Свыше 1,2 тысяч нарушений допущено на «выделенках» в Алматы

8 Февраля 2020 17:20
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Свыше 1,2 тысяч нарушений допущено на «выделенках» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские проводят рейды по выделенным полосам для общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экипажами патрульной полиции работа по пресечению и выявлению фактов выезда на полосу, предназначенную для движения исключительно общественного транспорта, проводится повсеместно и на постоянной основе. Согласно статистическим данным, чаще всего автолюбители выезжают на «выделенку» на проспектах Райымбека, Абая и Толе би. Нередко на специальных полосах автомобилисты припарковывают свой транспорт, невзирая на требование дорожных знаков и разметки. Вкупе эти факторы негативно сказываются на бесперебойной работе общественного транспорта, на состоянии аварийности и безопасности дорожного движения в целом», - информировал командир патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Манап Саттаров.

По данным полиции, с начала года на проспекте Абая выявлено 248 нарушений. На улице Толе би выявлено 227 нарушений. На проспекте Райымбека - 721 нарушение.

Всего допущено свыше 1,2 тысяч правонарушений на полосах для общественного транспорта.



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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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