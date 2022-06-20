Свыше 1,2 тыс. единиц оружия сдали в полицию казахстанцы за два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом на брифинге заявила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За два месяца проведения акции в полицию добровольно сдано 1232 единицы оружия и более 9 тыс. патронов», - сказала Шугыла Турлыбек.

По ее словам, все сданное оружие проверяется по базам данных МВД, проходит криминалистическую экспертизу.

Представитель ведомства также сообщила, что в субботу в Алматы в рамках профилактического антинаркотического месячника прошел международный турнир по джиу-джитсу среди подростков. В чемпионате приняли участие 39 команд из Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, а также из пяти областей РК. По итогам призеры были награждены медалями и дипломами.