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    11:42, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Свыше 1,2 тыс. единиц оружия сдали в полицию казахстанцы за два месяца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом на брифинге заявила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За два месяца проведения акции в полицию добровольно сдано 1232 единицы оружия и более 9 тыс. патронов», - сказала Шугыла Турлыбек.

    По ее словам, все сданное оружие проверяется по базам данных МВД, проходит криминалистическую экспертизу.

    Представитель ведомства также сообщила, что в субботу в Алматы в рамках профилактического антинаркотического месячника прошел международный турнир по джиу-джитсу среди подростков. В чемпионате приняли участие 39 команд из Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, а также из пяти областей РК. По итогам призеры были награждены медалями и дипломами.

    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Криминал МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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