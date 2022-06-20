Свыше 1,2 тыс. единиц оружия сдали в полицию казахстанцы за два месяца
«За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. За два месяца проведения акции в полицию добровольно сдано 1232 единицы оружия и более 9 тыс. патронов», - сказала Шугыла Турлыбек.
По ее словам, все сданное оружие проверяется по базам данных МВД, проходит криминалистическую экспертизу.
Представитель ведомства также сообщила, что в субботу в Алматы в рамках профилактического антинаркотического месячника прошел международный турнир по джиу-джитсу среди подростков. В чемпионате приняли участие 39 команд из Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, а также из пяти областей РК. По итогам призеры были награждены медалями и дипломами.