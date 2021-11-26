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    20:12, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 1,2 млн человек прикреплено к поликлиникам в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным портала «Регистр прикрепленного населения», численность прикрепленных горожан к учреждениям первичной медико-санитарной помощи Нур-Султана составила 1 275 277 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Ежегодная месячная кампания по прикреплению к поликлиникам завершилась в Казахстане 15 ноября. За этот период правом свободного выбора медицинской организации воспользовались 247 тысяч человек, две тысячи из них прикрепились к поликлинике впервые.

    «По итогам кампании прикрепления, учитывая распределение населения, Фонд сформирует объем финансирования медорганизаций на будущий год. При смене поликлиники в рамках кампании получать в ней помощь по ГОБМП и ОСМС граждане смогут с 1 января 2022 года. До этого времени они будут обслуживаться в прежней медицинской организации», – пояснил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Қабдыкапаров.

    Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

    В случае возникновения дополнительных вопросов горожане могут обратиться в справочную службу поликлиники, либо в Фонд социального медицинского страхования по одному из следующих каналов связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



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