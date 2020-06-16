Связи между вакцинацией и аутизмом не существует – врач из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующий отделением педиатрии гордской поликлиники №4 города Нур-Султан Виктория Виниченко назвала мифом утверждение о том, что вакцины против кори, паротита и краснухи вызывают аутизм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многие разговоры о том, что прививки вызывают развитие различных заболеваний, являются мифами, заявила эксперт в ходе онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации в Казахстане.

«Например, нашумевшая публикация английского д-ра Уэйкфилда о том, что комбинированные вакцины против кори, паротита и краснухи вызывают аутизм. Врач пришел к выводу, что у 12 из 170 наблюдавшихся у него детей причиной нарушений поведения и речи, характерных для аутизма, послужила прививка комбинированной корь-паротитной-краснушной вакциной. Эти наблюдения легли в основу одной-единственной научной публикации, которая позднее была признана несостоятельной, а самого доктора уличили в подтасовке данных», - сказала Виктория Виниченко.

По ее словам, в публикации утверждалось, что признаки аутизма появлялись у детей спустя несколько дней после прививки.

«На самом деле, у некоторых эти признаки возникали через месяцы, у некоторых — проявлялись до вакцинации, а у троих участников эксперимента в медицинских картах диагноз «аутизм» вообще не фигурировал», - пояснила Виктория Виниченко.

Было отмечено, что в 2012 году в обзоре Cochrane Collaboration - крупнейшей независимой организации, занимающейся изучением эффективности различных медицинских технологий, были объединены данные 64 крупных исследований с общим количеством участников более 14 миллионов человек. В 2014 году был опубликован крупный метаанализ (это метод обобщения и обработки данных множества высококачественных исследований, практически исключающий ошибки в интерпретации результатов), объединивший результаты 10 исследований. В общей сложности были проанализированы данные по 1 266 327 детям, и авторы с уверенностью доказали, что никакой связи между вакцинацией и расстройствами аутистического спектра не существует.

«Позднее выяснилось, что доктор Уэйкфилд был лично заинтересован в отказе от комбинированной вакцины и, вероятно, умышленно выбирал пациентов с аутизмом в исследование, поскольку принимал участие в выпуске новой моновакцины от кори. Действия Уэйкфилда были признаны противозаконными и нарушающими все правила проведения клинических испытаний, поэтому за этот проступок главный медицинский совет Великобритании лишил его права заниматься медицинской деятельностью навсегда. В настоящее время считается, что связи между вакцинацией и аутизмом не существует. Тем не менее, миф успел вызвать панику среди родителей и стать причиной массового отказа от введения ККП-вакцины», - резюмировала Виктория Виниченко.



