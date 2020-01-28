Свяжитесь с нами – Елжан Биртанов обратился к прибывшим из Китая казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов обратился к казахстанцам, прибывающим из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу обратится к гражданам Казахстана, прибывающим из Китая. Не всегда мы можем ко всем дозвониться. Все граждане, которые в течение последних 14 дней прибыли из КНР и, возможно, стран сопредельных, должны прийти или позвонить в свою поликлинику по месту жительства, зарегистрироваться у своих врачей, сообщить, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве.

«Это в интересах вашей же безопасности, чтобы наши медицинские специалисты вели наблюдение, в случае если будет ухудшение здоровья, чтобы мы могли принять меры, обезопасить вас и членов вашей семьи», - добавил министр.

Напомним, сегодня Е. Биртанов сообщил о 23 прибывших из Поднебесной, у которых была зафиксирована повышенная температура тела. Четверых из них госпитализировали.

Глава Минздрава заявил, что в больницах уже приготовлено 4,5 тыс. коек на случай возможного распространения вирусной инфекции.



