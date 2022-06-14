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Связано ли исчезновение куланов со смертью Джучи-хана в Улытау
14 Июня 2022 20:02

Связано ли исчезновение куланов со смертью Джучи-хана в Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Жезказганский регион богат на исторические объекты, связанные с личностями, стоявшими у истоков Золотой Орды. Один из них - мавзолей Домбаул. Специалист Жезказганского историко-археологического музея Диана Каппарова сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» о легендарном образе этого человека.

Согласно легенде Домбаул был дворцовым композитором Чингисхана. Узнав, что смерть Джучи-хана произошла по вине кулана, он истребил эту породу в районе Улытау.

По словам экскурсовода Жезказганского историко-археологического музея Дианы Каппаровой, существует разрыв между «возрастом» мавзолея и временем существования Чингис-хана. Ведь мавзолей Домбаул считается объектом VIII-IX веков.

«Есть данные, что Домбаул был дворцовым композитором, советником Чингис-хана, покорившего мир. Говорят, что смерть Джучи-хана произошла из-за кулана, после чего эта порода животных была истреблена на территории Центрального Казахстана», - сообщила сотрудник музея.


Автор:
Корреспондент
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