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Связанные с утильсбором в Казахстане проблемы прокомментировал Талгат Калиев

13 Января 2022 15:08
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Связанные с утильсбором в Казахстане проблемы прокомментировал Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Центра прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев прокомментировал проблему утильсбора в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Утильсбор - это очень больная тема. Его масштабы можно оценить не только по тем 500 млн тенге, которые условно были заработаны бенефициарами этой компании, но и по тому, что сотни тысяч автомобилей у нас по стране имеют иностранные регистрации: армянские, российские и кыргызские автомобили. То есть, находясь в одном таможенном союзе при единых таможенных ставках, нам невыгодно покупать автомобили в Казахстане, потому что в Казахстане слишком высокие цены. Гораздо выгоднее съездить в Армению, привести оттуда машину и не ставить здесь на учет», - прокомментировал спикер.

По мнению Талгата Калиева, проблема еще в том, что чрезмерная дороговизна автомобилей отражается на обновлении автотранспортного парка: аварийность, смертность на дорогах.

«Это огромный пласт вопросов. Но самое главное – это убило целую отрасль, в которой были заняты десятки тысяч человек, занимались частным импортом автомобилей, продажей. Надеюсь, что эти изменения оживят эту отрасль и помогут создать большое количество рабочих мест, и снизить стоимость автомобилей. Это будет напрямую связано с индексом потребительских цен и инфляцией», - добавил директор Центра прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Напомним, что на заседании Мажилиса Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора. Как отметил Глава государства, этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах.

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#Транспорт   #Общество   #Нацсовет   #Утильсбор  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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