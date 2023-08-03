Связь 5G запустят в этом году в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Акимат Костанайской области анонсировал запуск мобильной связи 5-го поколения в Костанае. Об этом стало известно в ходе инвестиционного форума «Kostanay Invest 2023», проходящего в эти дни в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В преддверии инвестиционного форума глава региона Кумар Аксакалов встретился с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым.

Согласно предложению акимата области, в текущем году АО «Казахтелеком» планирует запустить первый этап мобильной связи 5-го поколения (5G) в городе Костанае.

В целях улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также улучшения качества интернета предлагается реализовать запуск мобильной связи нового поколения в текущем году в индустриальной зоне, а также в жилых микрорайонах Костаная.

«Именно внедрение в нашем регионе качественного высокоскоростного интернета 5G откроет перед бизнесом широкий спектр возможностей и позволит трансформировать их работу. Интернет нового поколения откроет новую веху в развитии передовых технологий», - отметил Кумар Аксакалов.

По словам акима области, развитие цифровизации, в том числе внедрение высокоскоростного интернета, позволят совершить прорыв во многих отраслях промышленности. И это новшество станет драйвером роста цифровой экономики региона.

В рамках рабочего визита председателя АО «Казахтелеком» подписан меморандум с целью взаимодействия по обеспечению жителей области качественной связью и интернетом.