Священнослужители помогут в борьбе с лудоманией в Жамбылской области

Подпольные казино, проигранные суммы, людские трагедии и сломанные судьбы - лудомания в современном мире становится проблемой большого масштаба. По словам старшего оперуполномоченного департамента экономических расследований по Жамбылской области АФМ Аскара Ажиханова, больше всего случаев лудомании фиксируются в Таразе. На помощь в борьбе с незаконным игорным бизнесом в регионе уже призвали священнослужителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Люди, больные лудоманией, зачастую потеряны для общества, так как склонны к совершению противоправных действий. Страдают их родные и близкие. Игроманы могут проигрывать свои зарплаты, оставляя семью без средств к существованию, берут в банках кредиты на ставки, которые тоже проигрывают, могут вытащить какие-то семейные накопления, даже идут на преступления, не останавливаясь ни перед чем, забывая о долге, ответственности и моральных принципах.

Огромный ущерб наносится и государству, так как большинство зависимых лиц - люди молодого и трудоспособного возраста. Незаконный игорный бизнес является составной частью теневой экономики и борьба с ним приоритетна для всех государственных органов, организаций и граждан нашей страны.

Тараз – лидер по случаям лудомании

- Подобные факты департаментом ежегодно выявляются и пресекаются. В январе этого года выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в областном центре, зарегистрировано уголовное дело по статье 307 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Согласно фабуле данной статьи, незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, а также осуществление деятельности в этой сфере без лицензии наказываются штрафом в размере до двух тысяч МРП. Законом также предусмотрено в этом случае наказание в виде исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества, - говорит Аскар Ажиханов.

Он отмечает, что за предыдущие 5 лет сотрудники департамента выявили 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, при этом 38 уголовных дел по данным фактам направлено в суд.

Наибольшее количество фактов организации незаконного игорного бизнеса выявлено в Таразе – 17 фактов. Далее в этом негативном рейтинге город Шу - с девятью фактами и Кордайский район - с шестью фактами.

Священнослужители в помощь

Департамент экономических расследований по Жамбылской области проводит профилактические мероприятия со студентами вузов и колледжей, с учащимися средних школ.

Совместно с советом аксакалов Жамбылской области на площадке Центральной мечети города Тараза прошел форум с участием главного имама Жамбылской области и священнослужителей районных мечетей. В рамках форума достигнута договоренность о содействии религиозных деятелей борьбе с лудоманией.

Также активно мониторятся интернет-ресурсы с целью блокировки и ликвидации сайтов с противоправным контентом. За 2022-2023 годы выявлено и заблокировано более двух тысяч сайтов с признаками незаконной игорной деятельности и финансовых пирамид.