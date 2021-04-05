Священный Улытау - в работах карагандинского фотографа Дмитрия Ругиса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит экспозиция «Священный Улытау». Фотовыставка является результатом нескольких лет труда фотографа Дмитрия Ругиса в Национальном историко-культурном и природном заповеднике-музее «Улытау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Путешествия по сакральному краю, овеянному народными преданиями, кардинально изменили судьбу горного инженера. В течение нескольких лет неизвестный фотограф-любитель Дмитрий Ругис стал востребованным видеографом, краеведом, фотографом журнала National Geographic Qazaqstan и объединения путешественников Nomad Explorer. Сегодня он руководит творческим объединением TEFA Eurasiaphoto и является активным членом Казахского географического общества.

«Фотографией я увлёкся около 10 лет назад. Когда начал выезжать с друзьями-туристами на слёты, понял, что невозможно не запечатлеть красоту вокруг. Отправился за фотографическими знаниями в темиртауский клуб «Сплав». Стал учиться, расти как фотограф. Меня всегда привлекала пейзажная съёмка. Вместе с фотографами-единомышленниками начал путешествовать по Казахстану», - рассказывает Дмитрий Ругис.

В одной из поездок в Улытау по приглашению известного фотографа Ерболата Шадрахова Дмитрий познакомился с директором местного музея-заповедника Бахтияром Кожахметовым. Так началось их сотрудничество. Но всему этому предшествовало одно знаковое событие. По словам Дмитрия, переломным моментом, когда перед ним открылись новые возможности в профессии, стал подъём на гору Аулиетау.

«Это священная гора. Её вершина - место паломничества. И когда я поднялся на неё в 2016 году, то спустился с необычным ощущением. Как будто небеса обратили на меня внимание. И мой путь как фотографа и видеографа резко пошёл в гору. Меня пригласили быть музейным фотографом в заповеднике. Я начал снимать для журнала National Geographic Qazaqstan, писать статьи для газет и журналов «Ветер странствий» и «Вокруг света». Познакомился с руководителем компании Nomad Explorer Маргуланом Сейсембаем. Благодаря этому побывал в замечательных экспедициях по всему Казахстану. Подъём на гору оказался удивительным знамением, после которого я стал набирать силу и реализовывать себя», - делится Дмитрий Ругис.

Спустя всего год состоялась первая фотовыставка Дмитрия в Национальном музее РК. Затем персональная фотовыставка «Казахстанцы» в Алматы. В 2019-м прошли персональные экспозиции в Национальном музее и Qazaq Geography.

Первый видеоролик мастера сразу же попал на Маврикий. Здесь состоялась презентация обрядов казахских коневодов. Все они вошли в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. В прошлом году Дмитрий Ругис снял 11 роликов об Улытау.

«Я считаю, что Улытау - это легендарный край. Он связан с людьми, чья жизнь повлияла на историю всего Евразийского континента. Это место наполнено историческими памятниками. Тут было огромное число ханских ставок. На территории множество мавзолеев, воздвигнутых на месте погребения великих ханов - Жошы, Алаша. По легенде, здесь получил свои откровения Заратуштра - основатель зороастризма», - перечисляет достоинства края Дмитрий.

Улытау знают и как край древней металлургии - Жезды, Жезказган, Карсакпай. В Коргасыне найдены остатки свинцовых шахт. Именно по инициативе Дмитрия их сделали туристическими объектами.

«На этой территории изумительно разнообразная природа. На севере в озёрах гнездятся фламинго. На юге - пески Бетпак-Далы. На северо-западе - фантастические меловые горы Акжар, речные каньоны. В центре горный массив. Одна из гор этого края - Аулиетау - соотносится по значимости с такими великанами, как Арарат, Кайлас, Килиманджаро», - говорит фотограф.

В прошлом году Дмитрий Ругис начал активно сотрудничать с визит-центром, который построили в Улытауском районе. Его фото украсят не только новое сооружение - они стали основой для выпуска фотоальбомов «Жезкиик», «Легенды Юга», «Памирский тракт». Не так давно вышло из печати фотоиздание «Сакральный Улытау».

«Это некое подведение итогов. Фотоальбом состоит из 375 фотографий за 5 лет съёмок. В качестве подарка его будут получать гости Улытау. Уже сейчас он востребован. С личной просьбой ко мне обратилось Казахское географическое общество, журнал National Geographic Qazaqstan, Павлодарский дом географии. В новом альбоме показано историческое и природное богатство края, объекты, несущие сакральное значение для всей страны», - говорит Дмитрий.

Карагандинский фотограф считает, что Улытау сохранился благодаря удалённости от цивилизационных и промышленных центров. В этом месте до сих пор чтут древние традиции и обычаи, а люди занимаются национальными ремёслами.

«К примеру, село Терисаккан знаменито своими обрядами, связанными с коневодством. Қымызмұрындық (употребление первого кумыса), бие байлау (привязывание кобылиц) и айғыр косу (включение жеребца в табун) вошли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С 2012 года в селе ежегодно проводится этнофестиваль «Терисакканская весна». В 2018 году в Улытау появился международный фестиваль этнической музыки «Жезкиик». У меня с детства была мечта попасть на национальный казахский праздник, и она сбылась с лихвой», - резюмирует Дмитрий.

Люди Улытау тоже особые. Их гостеприимство вместе с коллегами он не раз испытывал на себе. В их повседневной одежде присутствуют казахские узоры.

«Именно за этим едут туристы в этот край. Им не нужен комфорт, они хотят увидеть дошедшие до нашего времени древние традиции и ремёсла. Ощутить национальный колорит, окунуться в историю и раствориться в небывалой природной красоте. У Улытау большое будущее», - считает фотограф.

Сейчас Дмитрий Ругис работает над проектом «Все горы Улытау - великие горы». Немногие знают, что горы с названием Улытау встречаются в Евразии не один раз. Они есть на Кавказе, Алтае, в Турции и Шории. Просто название немного видоизменено - Улудаг, Уллы-Тау.





«Мы предполагаем, что наш Улытау является географическим и сакральным центром степи. И наша цель - сделать открытие достоянием большого количества думающих и интересующихся историей людей. Кроме того, сейчас я занимаюсь проектом «Евразия, степь, народы». В планах отправиться в кругосветную экспедицию и сделать на её основе фотоальбом и фильм», - рассказывает Дмитрий.

А вообще, фотографическая мечта Дмитрия - посетить те места в Казахстане, где он ещё не был. К примеру, Джунгарский Алатау.

«Хочу собрать архив фотографий уникальных и исторически значимых мест нашей республики. Считаю, что съёмка Улытау поможет восстановить значение этого края в истории Казахстана. Мне хочется внести вклад в развитие и узнавание этого района. От моих фотографий должна быть польза. В этом смысл моей работы», - говорит мастер объектива.







