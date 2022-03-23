Священный долг – быть преданным завету предков - глава Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента свидетельствует о последовательном и решительном проведении политических и экономических преобразований. Об этом сказал глава Министерства обороны РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ».

« Глава государства поэтапно выстраивал систему политической трансформации Казахстана через конкретные поручения, в том числе и по модернизации Вооруженных сил, направленных на повышение боеготовности и боеспособности войск, престижа воинской службы и поддержание боевого духа личного состава.

По содержанию озвученных реформ и административно-территориальным новациям это Послание поистине историческое. Оно открывает широкие возможности для вовлечения граждан в строительство Нового Казахстана.

Достаточно назвать изменения в выборном законодательстве, в парламентском и партийном строительстве, в развитии местного самоуправления, в дистанцировании Президента и акимов от деятельности политических партий. В соответствии с международными нормами будет усилена работа по соблюдению прав граждан, воссоздан Конституционный суд», - отмечает Руслан Жаксылыков.

По его словам, политические инновации, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана, с одной стороны, содействуют укреплению демократических начал, с другой, работают на повышение устойчивости и стабильности государства.

«Январские события показали, насколько важен баланс между гражданскими свободами и приоритетами национальной безопасности. Они заключаются в защите суверенитета, территориальной целостности государства и в обеспечении коренных интересов народа, подчеркнул Глава государства.

И в этом смысле ключевая роль отводится Вооруженным силам, которые сегодня находятся в процессе реформирования. В условиях нарастающих гибридных угроз идут изменения на организационном, техническом и технологическом уровнях. Вносятся коррективы в планы боевой подготовки войск. При этом акцент делается на выполнении нестандартных задач, оперативном принятии решений и межведомственную координацию.

По Указу Президента в структуре Минобороны создано командование Сил специальных операций. На них возложено выполнение самых сложных задач, в том числе участие в антитеррористических операциях и противодействие незаконным вооруженным формированиям.

Работаем над повышением уровня информатизации и роботизации войск, развитием автоматизированных систем управления войсками, интегрированных с государственными органами.

Безусловно, успех озвученных Президентом реформ зависит от единства общества и его сплоченности. В проекции на армию я бы сказал, что наша сила – в высоком профессионализме, боевой выучке и строгой дисциплине.

Только при этом условии основа нашей священной родины будет прочной, а государство – авторитетным. И этот ключевой посыл Главы государства близок, дорог и понятен каждому казахстанцу», - заключил министр обороны.