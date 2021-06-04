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    15:18, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Свою зарплату назвал глава СК «Фармация»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления СК «Фармация» Ерхат Искалиев назвал размер своей зарплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По зарплате я всегда открыто говорил – 1,3 млн тенге было. Сейчас, например, в чистом виде она менее миллиона тенге», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

    Кроме того, он рассказал о нынешней системе оплаты труда сотрудникам организации.

    «С прошлого года мы начали программу перезагрузки и проводим постоянную оптимизацию административных расходов. В частности, достигнута сумма экономии затрат - 239 миллионов тенге. Были сокращены расходы по услугам связи, имиджевые расходы полностью убрали, затраты на ремонтные работы, а также затраты по судебным тяжбам. По аренде помещения по поручению министерства мы снизили с 7 до 5,9 тысяч тенге. Это рыночная цена. Мы арендуем две автомашины, сумма включает зарплату водителей, обслуживание, ГСМ, сумма не выше прошлогодней», - отметил спикер.

    По его словам, сотрудникам предусмотрены и премии.

    «На премии в «СК-Фармации» в этом году заложено 179 миллионов тенге. Сумма стандартная в рамках медорганизаций. Но премии не касаются членов правления», - заключил Е. Искалиев.


    Теги:
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