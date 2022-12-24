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Свой пост покинул первый замакима Шымкента

24 Декабря 2022, 21:47
Свой пост покинул первый замакима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан уволился. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Шынгыс Мукан рассказал, что это решение было принято не спонтанно.

«Я пришел в акимат в разгар пандемии в 2020 году. Проработал 2,5 года. Было много интересного, а также немало трудностей, особое место занимает январская трагедия. Это обдуманное и взвешенное решение. Спасибо большое моим коллегам», - написал Шынгыс Мукан.

Теперь бывший чиновник готов посвятить себя творчеству и просветительской деятельности.

29 июля 2020 года сообщалось, что первым заместителем акима города Шымкента назначен Мукан Шынгыс Жумабекович.

Шынгыс Мукан родился в 1984 году, образование высшее. По специальности экономист, переводчик, магистр государственного управления. Окончил университет «Кайнар» в Алматы, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, по программе «Болашак» окончил Гарвардский университет.

Трудовой путь начал корреспондентом газеты «Жас Алаш». В разные годы работал пресс-секретарем Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, генеральным директором ТОО «Жайық-пресс», заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области, заведующим сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК, заместителем акима Атырауской области, вице-президентом по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling.

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