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    14:29, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Свой голос на референдуме отдала 97-летняя жительница Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Голосование граждан на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан набирает темпы в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    97-летняя жительница Тараза Галима Радионова ранним утром пришла на избирательный участок в сопровождении своего сына и проголосовала.

    «Я проголосовала за будущее своих детей и внуков», - сказала ветеран, старожил города Тараза.

    По информации областной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, в областном центре зарегистрирован 249 101 избиратель. В Таразе в 7 часов утра начали работу 125 избирательных участков.

    Как сообщили в пресс-службе акима города, в этот ответственный для всей страны день таразская молодежь проявляет активность. В Таразе самым молодым участникам референдума и первым, кто пришел отдать свой голос за исторический выбор страны, были вручены подарки.


    Теги:
    Общество Жамбылская область Референдум Тараз
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