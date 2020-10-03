Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свой голос на праймериз отдал аким ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
3 Октября 2020, 18:44
Свой голос на праймериз отдал аким ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял участие во внутрипартийных выборах партии «Nur Otan» и отдал свой голос за кандидатов праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня нуротановцы Западно-Казахстанской области отдают свои голоса, придя на участки голосования. Председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», аким области Гали Ескалиев также проголосовал в онлайн-формате за участников праймериз.

photo

По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурата Мукаева, всего в области открыто и функционирует 140 избирательных участков. 88 из них принимают голоса партийцев в режиме онлайн, а 52 - в традиционном формате.

photo

«В целом по области насчитывается 430 кандидатов праймериз. Отмечена высокая активность членов партии в регионе. Из 27 тысяч членов партии отдали свои голоса на сегодня 17 тысяч партийцев. Помимо онлайн-формата голосования, жители отдаленных районов могут голосовать через бюллетень, - отметил Мурат Мукаев.

Избирательные участки работали сегодня до 14:00. Но голосование в режиме онлайн продлится до 14:00 часов 4 октября. Результаты голосования будут известны 5 октября.

photo


Западно-Казахстанская область   Нур Отан   Акимат   Выборы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов