Свой голос на праймериз отдал аким ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял участие во внутрипартийных выборах партии «Nur Otan» и отдал свой голос за кандидатов праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня нуротановцы Западно-Казахстанской области отдают свои голоса, придя на участки голосования. Председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», аким области Гали Ескалиев также проголосовал в онлайн-формате за участников праймериз.

По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурата Мукаева, всего в области открыто и функционирует 140 избирательных участков. 88 из них принимают голоса партийцев в режиме онлайн, а 52 - в традиционном формате.

«В целом по области насчитывается 430 кандидатов праймериз. Отмечена высокая активность членов партии в регионе. Из 27 тысяч членов партии отдали свои голоса на сегодня 17 тысяч партийцев. Помимо онлайн-формата голосования, жители отдаленных районов могут голосовать через бюллетень, - отметил Мурат Мукаев.

Избирательные участки работали сегодня до 14:00. Но голосование в режиме онлайн продлится до 14:00 часов 4 октября. Результаты голосования будут известны 5 октября.