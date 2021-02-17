Свой Голливуд появится в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в скором времени появится свой кинополигон. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи главы региона Амандыка Баталова перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчета Амандык Баталов подробно остановился на достижениях в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. Кроме того, отвечая на вопрос от знаменитого режиссера Акана Сатаева, аким сообщил хорошую новость для всех ценителей казахстанского кино.

Ранее Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете «Ана тілі» подчеркнул, что необходимо работать над улучшением содержания и качества кинематографии.

«Как стало известно, в свое время Вами, Амандык Габбасович, было построено здание «Казахфильма». 80% отечественных фильмов снимаются на территории Алматинской области. В целях развития отечественного кинематографа, киностудия «Казахфильм», предлагает реализовать проект по созданию «Кинополигона» на берегу Капчагайского водохранилища совместно с акиматом Алматинской области. Данный проект будет включать в себя несколько съемочных павильонов, площадь каждого не менее 1000 кв. м, декорации, гостиничный комплекс на 100-120 спальных мест, кафе и другое. Кинополигон послужит хорошей площадкой для развития киноиндустрии, туризма и реализации программы «Рухани жаңғыру», - обратился к Амандыку Баталову президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев.

Кроме того, он предложил провести в 2021 году Кинофестиваль тюркских стран при поддержке Алматинской области. По его мнению, данное мероприятие поднимет статус Жетысуского региона и города Талдыкоргана еще выше и послужит хорошей площадкой для развития туризма и киноискусства.

В свою очередь, Амандык Баталов поддержал инициативу и пообещал, что в Казахстане в скором времени будет свой Голливуд.

«Я очень буду рад, если мировые представители кинематографа станут продвигать киноиндустрию Жетысу. С моей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Мы готовы создавать все условия на пути развития сферы кино. У нас есть и величайшие горы, бескрайние степи, пустыни, озера, реки. Все эти красоты мы должны показывать всему миру и пропагандировать», - сказал аким.

Он также подчеркнул, что чем больше кино снимается в той или иной стране, тем сильнее развивается туризм и бизнес. Улучшается имидж, создается кинематографическая инфраструктура, местные специалисты получают бесценный опыт совместной работы бок о бок, с лучшими специалистами в мире, появляется больше оборудования, техники, новых декораций, а главное - о стране узнают.

«Создание кинокомплекса хорошо отразится и на трудоустройстве жетысусцев. Будет создано 100 рабочих мест для местных жителей, а также планируется привлечь более 15 млрд. тенге инвестиций», - сказал Амандык Баталов.

Отметим, по статистике 80-90% фильмов в Казахстане снимается в Алматинской области. Среди них картины «Томирис», «Жау жүрек мың бала», «Кочевники» и другие. Зарубежные исполнители также выбирают Жетысу в качестве локаций для топовых видеоклипов: «T-Fest «Улети», корейский бойз-бэнд «IN2IT» «Amazing», Rag'n'Bone Man «Skin».