Свой фитнес-зал появился у работников службы 103 Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В фитнес-залах сотрудники скорой помощи смогут снять стресс и укрепить своё физическое состояние, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У работников павлодарской службы 103 появился собственный фитнес-зал», - сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

По данным станции, её сотрудники смогут посещать фитнес-зал в свободное от работы время абсолютно бесплатно. Решение открыть зал прямо в стенах медучреждения приняло руководство павлодарской службы 103. Здесь обратили внимание, что выросла нагрузка на сотрудников, которые в условиях пандемии обслуживали в полтора-два раза больше вызовов, чем обычно, и госпитализировали тяжело больных пациентов.

«Всё это - большая физическая нагрузка, которая даёт о себе знать в нашей работе, - сказал главный врач станции скорой помощи Канадан Ахметжанов. - К тому же нельзя забывать о психологическом состоянии медработников, в фитнес-зале наши сотрудники смогут снять стресс и укрепить своё физическое состояние. Мы отремонтировали пустовавшее помещение и прилегающую к нему рекреацию, приобрели современные тренажёры».

Теперь, по его словам, каждый желающий работник павлодарской службы 103 сможет заниматься здесь бесплатно в нерабочее время. Условия для занятия спортом на станции создали и для сотрудников подстанций в городах Экибастуз и Аксу. Для этого предприятие будет оплачивать аренду одного из спортивных залов в каждом городе трижды в неделю по два часа в день.