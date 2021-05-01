Свой Арбат появился в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню единства народа Казахстана возле Дома дружбы города Кокшетау появился свой Арбат, который сразу же стал излюбленным местом творческой молодежи, художников и ремесленников областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аллея была открыта по поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. А на саму идею сразу же откликнулись местные ремесленники, художники и музыканты. Как оказалось, жители областного центра давно ждали своего Арбата, который будет похож на известные аналоги.

«Арбат был открыт для того, чтобы наша творческая молодежь, ремесленники могли в вечернее время собираться все в одном месте. У ремесленников – продажа, у творческих людей – картины, песни, стихи, игра на гитарах, домбре и даже фортепиано. В открытии приняли участие 28 ремесленников областного центра и три ансамбля - все наши местные самородки», - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Арбат, по словам организаторов, будет функционировать в летнее время, а при хороших погодных условиях и до поздней осени. Ограничений по времени также не будет: ремесленники и представители творческой интеллигенции сами решат, будет ли это проект на выходные дни или же Арбат будет работать и в будни.

В первый же день аллея уже стала местом притяжения творческих личностей областного центра. К примеру, своей виртуозной игрой на гитаре жителей города порадовал медицинский работник Рахмон Ганиев. Сразу после смены мужчина отправился на Арбат, чтобы сыграть для горожан любимые мелодии.

На аллее также можно увидеть фотозоны «Книга Абая», «Танцующие девушки», мобильные тумбы-библиотеки с QR-кодами. Все они, по признанию организаторов, должны стать излюбленным местом отдыха молодежи.

«Сейчас на Арбате будет созданы все условия: туалеты, свет, новые столы. А акимат и управление культуры будут всячески поддерживать участников и дальше!» - добавила А. Сабитова.

Впрочем, сами художники, музыканты, ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства уже выразили благодарность акиму Акмолинской области за предоставленную площадку для творчества.