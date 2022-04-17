Своими чувствами поделился Димаш Кудайберген зрителям на концерте в Чехии

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Столица Чешской Республики Прага принимала эстафету «ARNAU» Димаша Кудайбергена. В интервью DimashNews артист поделился, какие чувства у него вызвало долгожданное возвращение с сольным концертом спустя два года пандемии, передает МИА «Казинформ».

Концертный тур Димаша «ARNAU», начавшийся в 2020 году, был вынуждено приостановлен, возобновившись спустя два года томительного для артиста и поклонников его творчества ожидания.

Ярко и захватывающе завершив шоу в сердце Чехии, Димаш поделился, что возвращение с сольным концертом спустя длительное время пандемии вызвало у него невероятные чувства.

«Да, за два года пандемии я выступал и на различных премиях, и на фестивалях, но возвращение с сольным концертом – это совершенно другие эмоции. Атмосфера более родная, особенная. Поэтому я, конечно же, хочу поблагодарить всех Dears за любовь и поддержку, которую они всегда мне дарят».

На вопрос, не была ли за это время утеряна связь с фанатами, Димаш ответил: «Довольно сложно ответить на этот вопрос. Даже находясь в разлуке, я, конечно же, чувствовал любовь и поддержку Dears, но некие переживания, все же, присутствовали. Однако стоило мне выйти на сцену, как все тревоги вмиг улетучились. Прошедшие концерты показали, что наша связь с Dears все такая же крепкая, даже несмотря на то, что мы потеряли два года из-за пандемии».

Руководитель творческого центра «DimashAli» Канат Айтбаев рассказал о том, как проходила подготовка к концертам.

«Как вам известно, из-за начавшийся в 2020 году пандемии коронавирусной инфекции, мы были вынуждены приостановить тур. И, конечно, для нас большое счастье иметь возможность вновь его продолжить. Мы счастливы встретиться со зрителями, поклонниками творчества Димаша, а также с нашими коллегами из разных стран. Все мы объединились и с большим удовольствием работаем над одной программой, ставшей для каждого из нас по-настоящему особенной. Эмоций очень много, и все они исключительно положительные, ведь концерты – это то самое средство, которое всегда призывает к добру и единению», - сказал Канат Айтбаев.

Также, Канат Айтбаев добавил, что, несмотря на локдаун, команда Димаша продолжала работу, оставаясь сплоченной и не теряя друг с другом связь.

«С того момента, как началась пандемия, мы ни на секунду не теряли связь ни с технической, ни с творческой частью нашей команды. Ребята всегда общались друг с другом онлайн, много репетировали по видеосвязи. За две недели до концерта в Дубае наша творческая команда прилетела в Нур-Султан, где начала готовиться к предстоящему шоу. Репетировали много и очень основательно, что помогло довольно быстро войти в прежнее русло», - поделился он.

Концерт на TipSport Arena начался взрывом эмоций с первых аккордов Интро и не отпускал зрителя до самого финала.

«Самое запоминающееся это, конечно же, выход на сцену! Те самые заветные первые минуты встречи с моими Dears, когда я вижу их яркие улыбки и слышу голоса. А также, самые последние минуты концерта, когда я вижу, что зал не устает поддерживать меня даже спустя три часа концерта. И я за это очень благодарен. Сами знаете, слушать три часа подряд музыку – не очень-то и просто. Поэтому для меня всегда радостно видеть, что под конец концерта энергетика в зале такая же сильная и мощная, как в самом начале», – рассказал Димаш.

Концерт прошел словно встреча одной большой семьи. Димаш щедро делился своей энергией со зрителями, много импровизировал, шутил, привлекал поклонников к совместному исполнению песен. Поздравил Dear, которая подошла к сцене с букетом, с днем рождения, исполнив а капелла «Happy Birthday to You».

Впервые дирижер Димаш организовал зрителей на распевку в три голоса на казахском языке и многотысячный хор Dears удивил своим звучанием самого артиста и музыкантов.

«Вы - моя семья», – сказал Димаш в финале шоу и это было абсолютной правдой.

Димаш и вся большая интернациональная команда благодарит поклонников за внимание и поддержку, ждут новых встреч со зрителями, готовят следующие выступления и планируют продолжение концертных программ.

«Сейчас творческих планов очень много. Димаш активно работает над новыми песнями, пишет собственную музыку, надеясь как можно скорее представить свои произведения любимым слушателям. Это будут песни на разных языках, некоторые в соавторстве с зарубежными композиторами. Можно сказать, что положительных моментов в творчестве, которые обязательно порадуют поклонников, будет предостаточно.

Также, в планах несколько новых концертов. Нам поступают различные предложения из разных стран, которые мы сейчас рассматриваем. И когда все станет известно, мы сразу же оповестим об этом наших дорогих слушателей», – поделился Канат Айтбаев.