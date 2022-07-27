27 Июля 2022 09:53

Своим финансовым положением полностью удовлетворены три из десяти казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно обследованию качества жизни населения, которое проводится ежегодно в марте, доля респондентов, ответивших, что полностью удовлетворены своим финансовым положением, сокращается второй год подряд: в 2022 году она составила всего 32,1 %, против ощутимо более высоких 40,2 % годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

При этом доля тех, кто частично удовлетворен своим финансовым положением, за год выросла с 56,3 % до 64 %. Доля респондентов, которые не удовлетворены своим финансовым положением, за год не изменилась (0,6 %), а затруднились ответить 3,3 % опрошенных.

Доля респондентов, которые полностью удовлетворены экономическим положением семьи, за год также сократилась — с 44,1 % до 34,7 %, — а доля частично удовлетворенных выросла с 52,8 % до 63 %. Доля респондентов, не удовлетворенных экономическим положением семьи, за год уменьшилась с 1,1 % до 0,5 %, еще 1,8 % затруднились ответить.

В разрезе местности доля респондентов, полностью удовлетворенных своим финансовым положением, на селе выше, чем в городах: 34,8 % против 30,6 %. Доля не удовлетворенных выше в городах: 0,7 % против 0,4 % в сельской местности.

Среди мужчин доля полностью удовлетворенных своим финансовым положением выше, чем среди женщин: 35,9 % против 29,5 %. В то же время доля тех, кто не удовлетворен, среди мужчин и женщин одинакова: 0,6 %.

В разрезе статуса занятости наибольшая доля респондентов, удовлетворенных своим финансовым положением, наблюдалась среди самостоятельно занятых: 35,7 %. Следом с незначительной разницей идут работающие по найму: 33,3 %. Среди безработных показатель ожидаемо ощутимо ниже: 28,3 %.

Доля тех, кто не удовлетворен своим финансовым положением, составила 2 % среди безработных, 0,4 % среди работающих по найму и 0,3 % среди самостоятельно занятых.

При этом если среди самостоятельно занятых доля респондентов, которые затруднилась ответить либо сочли, что вопрос к их ситуации неприменим, составила лишь 0,2 %, а среди работающих по найму — 0,7 %, то среди безработных показатель предсказуемо достиг сразу 10 %.

Доля респондентов, оценивших свой уровень материального обеспечения как средний, достигла в текущем году сразу 80 %, при том, что годом ранее показатель составлял 65,6 %. В свою очередь, доля тех, кто оценил свою материальную обеспеченность ниже среднего уровня, значительно сократилась: с 11,6 % до 2,3 %. Низкий уровень обеспеченности отметили 0,3 %, против 0,4 % год назад.

Следует заметить, что доля респондентов, оценивших свою материальную состоятельность несколько выше среднего уровня, также заметно сократилась (с 17 % до 13,9 %), как и доля тех, кто оценили себя как относительно состоятельных (с 4,6 % до 3,1 %) или обладающих высоким уровнем обеспеченности (с 0,8 % до 0,4 %).