Свои школьные фото показал в соцсетях аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил школьников и педагогов с окончанием учебного года и разместил на своей странице в социальной сети личные фотографии школьных лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех выпускников с окончанием учебы в школе! 25 мая – это особенный день в вашей жизни, время взросления и самоопределения. За порогом школы остаются светлые воспоминания беззаботного детства и юности, первые победы и достижения. Впереди у вас много возможностей и ответственных решений: сдача экзаменов, выбор профессии и вуза. Для педагогов праздник последнего звонка тоже особенный, потому что в каждого ребенка вложено много сил, заботы и знаний. Я всегда с теплом и благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Юлию Ивановну», - написал К. Аксакалов.

Учился глава Северо-Казахстанской области в поселке Урицке (нынешний Сарыкол) Костанайской области. На фото – начальная школа и первая учительница К. Аксакалова.



