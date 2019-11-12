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Свои проекты представила молодежь Акмолинской области Марату Азильханову

12 Ноября 2019 18:41
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Свои проекты представила молодежь Акмолинской области Марату Азильханову

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области побывала правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Одним из запланированных мероприятий стал визит вице-министра информации и общественного развития Марата Азильханова в Высший технический колледж города Кокшетау.

На встрече со студентами региона и молодыми представителями неправительственных организаций обсуждены вопросы мер государственной поддержки в рамках «Дорожной карты по проведению Года молодежи».

Открывая мероприятие, вице-министр отметил позитивную тенденцию в реализации государственной молодежной политики.

«Развитию молодежной политики в стране уделяется огромное внимание. В рамках «Дорожной карты по проведению Года молодежи» сегодня ставится акцент на 5 ключевых направлений – это обеспечение жильем, трудовая занятость молодежи, развитие образования и волонтерства, развитие социальной активности, а также целый комплекс мероприятий, нацеленный на поддержку молодых семей», - отметил Марат Азильханов.


Также на мероприятии студентов особенно интересовали вопросы государственной поддержки - строительство арендного жилья, новые программы для творческой молодежи и многое другое.

Конструктивный диалог с молодежью продолжился демонстрацией студентов областного центра своих стартапов. Презентуя свои проекты, юные изобретатели внесли ряд предложений по поддержке молодых предпринимателей.

К примеру, студентка 3-го курса Высшего педагогического колледжа города Щучинска Мадина Аманбаева предложила в рамках Года волонтера повысить стипендии студентам колледжей, занимающихся волонтерской деятельностью.


В завершение встречи вице-министр сказал, что сегодня молодежь должна стремиться к вершинам мастерства, быть трудолюбивой, активной и инициативной что особенно важно в современную эпоху взлета технических специальностей, науки и инноваций.


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Ключевые слова: Правительство РК, Акмолинская область, Общество, Год молодежи,
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