Свои проекты представила молодежь Акмолинской области Марату Азильханову

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области побывала правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Одним из запланированных мероприятий стал визит вице-министра информации и общественного развития Марата Азильханова в Высший технический колледж города Кокшетау.

На встрече со студентами региона и молодыми представителями неправительственных организаций обсуждены вопросы мер государственной поддержки в рамках «Дорожной карты по проведению Года молодежи».

Открывая мероприятие, вице-министр отметил позитивную тенденцию в реализации государственной молодежной политики.

«Развитию молодежной политики в стране уделяется огромное внимание. В рамках «Дорожной карты по проведению Года молодежи» сегодня ставится акцент на 5 ключевых направлений – это обеспечение жильем, трудовая занятость молодежи, развитие образования и волонтерства, развитие социальной активности, а также целый комплекс мероприятий, нацеленный на поддержку молодых семей», - отметил Марат Азильханов.





Также на мероприятии студентов особенно интересовали вопросы государственной поддержки - строительство арендного жилья, новые программы для творческой молодежи и многое другое.

Конструктивный диалог с молодежью продолжился демонстрацией студентов областного центра своих стартапов. Презентуя свои проекты, юные изобретатели внесли ряд предложений по поддержке молодых предпринимателей.

К примеру, студентка 3-го курса Высшего педагогического колледжа города Щучинска Мадина Аманбаева предложила в рамках Года волонтера повысить стипендии студентам колледжей, занимающихся волонтерской деятельностью.





В завершение встречи вице-министр сказал, что сегодня молодежь должна стремиться к вершинам мастерства, быть трудолюбивой, активной и инициативной что особенно важно в современную эпоху взлета технических специальностей, науки и инноваций.



