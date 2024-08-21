Свои полномочия сложил аким города Кокшетау

Бауржан Ғайса освобожден от занимаемой должности акима города Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, распоряжением акима Акмолинской области Марата Ахметжанова Бауржан Ғайса освобожден от занимаемой должности акима города Кокшетау.

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима города Шукатову Гульмиру Темирболатовну.

Сам экс-градоначальник обратился к горожанам в Facebook. В посте он сообщает жителям Кокшетау, что уходит с должности акима областного центра и желает им дальнейшего процветания.



Бауржан Ғайса напомнил основные изменения, которые произошли в Кокшетау за время его работы. Так, по его словам, был реализован ряд инициатив, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни граждан, сданы 144 многоквартирных жилых домов, отремонтировано более 170 км дорог. Реализовано 17 проектов по строительству водопроводных сетей, в том числе инициировано возобновление реконструкции ВОС. В текущем году подписано соглашение о строительстве дорог вдоль озеро Копы.

— К сожалению, остаются нерешенные вопросы, такие как строительство Набережной, дорога по Гагарина и Парк борцам революции, которые досталась «по наследству». Однако я верю, что эти проекты, наконец, обретут логическое завершение. Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом непростом, но увлекательном пути. Уверен, что наши достижения станут прочной основой для будущих успехов. Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения от выполненной работы и надеждой на светлое будущее Кокшетау, — подытожил Бауржан Ғайса.

Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области, образование высшее. В 1996 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по квалификации «инженер-механик», в 2006 году — Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр учета и аудита», в 2014 году — Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности «безопасность государства в Европейском союзе».

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. В разные годы был руководителем ряда частных предприятий, первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Нұр-Отан», заместителем председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр-Отан», секретарем Кокшетауского городского маслихата. Работал также акимом Коргалжинского района, заместителем руководителя аппарата акима Акмолинской области, акимом Зерендинского района.



