Свои действия при массовых беспорядках отработали на учениях сотрудники УИС в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В учреждении ЕЦ-166/5 Департамента УИС по городу Нур-Султану проведена учебная тренировка «Действия личного состава учреждения и девятой отдельной стрелковой роты ВЧ 6505 Нацгвардии МВД РК при массовых беспорядках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента УИС.

В данном мероприятие приняли участие 85 военнослужащих девятой отдельной стрелковой роты, десять сотрудников учреждения.

«Целью проведения данных учений является отработка слаженных действий сотрудников учреждения и военнослужащих при чрезвычайных ситуациях, а именно массовых беспорядках, побеге, оказании сопротивления и неповиновения осужденными при законных требованиях администрации учреждения, а также совершенствование навыков командиров по управлению личным составом при организации отражений, нападений на охраняемый объект, тренировка личного состава в быстром и четком выполнении действий при отражении нападений и воспитание чувства ответственности за выполнение служебно-боевой задачи, уверенности в управлении личным составом», - комментирует начальник отделения режима, надзора и охраны Департамента Талгат Намазбеков.