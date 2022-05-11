11 Мая 2022 18:59

Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обычное утро для Сабита Шонтакбаева превратилось в операцию по спасению человека. Не прошло и 15 дней, как он приехал в столицу, а его уже знает вся страна как настоящего героя. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с 37-летним мужчиной, который спас висевшую на балконе восьмого этажа девочку.

«Утром вышел из дома на работу. Я живу в восьмом подъезде, а инцидент случился в шестом подъезде дома. Каждый день прохожу мимо этого дома. С другом заметили, что здесь начали собираться люди. Сразу же посмотрел в окно и увидел висевшую на восьмом этаже девочку. Не медля, с другом поднялись на седьмой этаж. Постучались к соседям, которые живут на седьмом этаже. Благо, они сразу же открыли дверь. Через балкон пролез к маленькой девочке. У меня не было страховочного пояса, поэтому друг держал за ноги. В этот момент ни о чем не думал. Просто хотелось помочь ребенку», - поделился Сабит в ходе телефонной беседы.

Как оказалось, наш герой недавно приехал в столицу из Жалагашского района Кызылординской области в поисках работы. Супруга с четырьмя детьми остались в Кызылорде.

«Я даже не видел ее родителей. Сразу ушел на работу с другом. Никто не знал, что все так произойдет. Я просто спас ребенка и ушел, а в новостях и социальных сетях меня начали называть героем. Не считаю свои действия героическим поступком. Думаю, что каждый должен протягивать руку помощи в таких ситуациях», - признался он.

Сабит Шонтакбаев уже успел побывать на приеме у акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Первый вице-министр МЧС, генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев наградил героя-гражданина нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

Он стал настоящим героем в глазах многих казахстанцев, а себя считает просто сыном, супругом, отцом четверых детей, которых также старается воспитать добрыми, воспитанными, порядочными людьми, которые всегда окажут помощь незнакомцу и с уважением будут относиться к старшим.

Ранее сообщалось, что висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане.