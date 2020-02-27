Свои адреса не знают жители Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили подготовку к переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в регионе наводят порядок в адресном и уличном хозяйстве, изготавливают картографический материал. Срок, отведенный Правительством на упорядочение адресов, уже истек. Тем не менее работы эти не завершились.

«Практически во всех населенных пунктах аншлаги с наименованиями улиц, и таблички с нумерацией домов имеются частично. Такая проблема особенно актуальна для небольших сел. Это может стать большой проблемой, потому что ввести данные, не зная адреса дома, невозможно. Но самая большая проблема – население не знает свой адрес. В течение двух-трех месяцев нужно навести в этом порядок», - сказала руководитель департамента статистики Марал Нуржаупова.

Он добавила, что важным инструментом при проведении национальной переписи является актуальный картографический материал, который должен соответствовать местности.

«В Северо-Казахстанской области на период подготовки и проведения переписи будет создано около одной тыс. рабочих мест. В среднем заработная плата будет составлять 94 тыс. тенге, минимальная оплата – 75 тыс. тенге. Основными критериями при подборе персонала будет наличие образования, возраст - от 18 лет», – сказала М. Нуржаупова.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что к переписи населения не должны привлекаться учителя.

«Важно, чтобы опять учителя не попали в эти списки. Много людей, которые имеют образование, но не имеют работы. Из таких людей нужно выбирать. Из числа безработных. Учителей запрещено использовать в каких-то мероприятиях, не связанных с их прямой деятельностью», - сказал глава региона.

Перепись населения РК будет проводиться в два этапа. Первый - обход всех жилых и нежилых помещений - пройдет с первого по 30 июня 2020 года. Второй - сплошной обход населения, опрос путем заполнения переписных листов - с первого по 30 октября 2020 года.