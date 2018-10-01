Своевременной назвал поддержку МСБ в Послании павлодарский бизнесмен

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Своевременным и правильным назвал инициативы Президента Казахстана в Послании народу страны, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, руководитель фирмы «Ландшафтдизайн - Павлодар» Антон Чашин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента было очень предметным, акцентированным, оно изменит жизнь простых граждан. Для меня как для предпринимателя было очень важно, что объявили амнистию на пени, - отметил директор ТОО «Ландшафтдизайн - Павлодар» Антон Чашин. - По себе знаю, что раньше иногда забывал платить вовремя налоги - начислялась пеня, платил налоги».

По словам бизнесмена, начинающий предприниматель, как правило, не имеет возможности содержать бухгалтера и уплатой налогов, как и всеми основными делами, занимается сам. Появляющиеся из-за проволочек штрафы и пени ещё больше усугубляют ситуацию.

«Так как начинаешь один, это всё затягивается, и у молодого предпринимателя не всегда хватает денег заплатить эту пеню, поэтому очень правильно, что амнистия на пеню. Основной налог, конечно, заплатится, никуда не денется, - дополнил А. Чашин. - Это обязанность каждого гражданина. Это очень своевременно и правильно».

Напомним, 5 октября т.г. Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где, в частности, отметил: «Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для МСБ, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога».