Своевременно завершить подготовку объектов к отопительному сезону поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вести постоянный мониторинг ситуации и не допускать дефицита угля поручил Прмьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения дефицита топлива и на постоянной основе вести мониторинг», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В связи с приближением отопительного сезона глава Кабмина поручил акиматам регионов в установленные сроки завершить все ремонтные работы. Совместно с энергопроизводящими и энергопередающими организациями в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

«Необходимо до 1 октября текущего года обеспечить нормативным запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники. Следует усилить работу по погашению имеющейся дебиторской задолженности предприятий за поставленный газ и уголь, а также потребителей за коммунальные услуги. В целом министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом завершения работ по подготовке всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле Правительства», - подчеркнул Алихан Смаилов.













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