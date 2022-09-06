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    11:28, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Своевременно завершить подготовку объектов к отопительному сезону поручил Премьер-Министр РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вести постоянный мониторинг ситуации и не допускать дефицита угля поручил Прмьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью исключения дефицита топлива и на постоянной основе вести мониторинг», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    В связи с приближением отопительного сезона глава Кабмина поручил акиматам регионов в установленные сроки завершить все ремонтные работы. Совместно с энергопроизводящими и энергопередающими организациями в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

    «Необходимо до 1 октября текущего года обеспечить нормативным запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники. Следует усилить работу по погашению имеющейся дебиторской задолженности предприятий за поставленный газ и уголь, а также потребителей за коммунальные услуги. В целом министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом завершения работ по подготовке всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле Правительства», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz



    Теги:
    Правительство РК Общество Алихан Смаилов Отопительный сезон Правительство
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