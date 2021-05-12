Своевременно пополнять стабфонды попросили акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов попросил акимов своевременно пополнять стабилизационные фонды в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая все принятые меры, считаю необходимым держать данный вопрос под особым контролем. В этой связи, прошу дать следующие поручения: Агентству по защите и регулированию конкуренции держать на постоянном контроле вопрос недопущения ценового сговора доминирующих субъектов бизнеса. Акиматам: своевременно пополнять стабилизационные фонды и проводить своевременные интервенции; расширить форвардные закупки до 10 млрд тенге и финансирование «оборотной схемы» до 50 млрд тенге. Это, с одной стороны, окажет положительный эффект на рынок, доведя запасы продовольствия участвующих в стабилизации цен с помощью государственных финансовых средств, соответствующих рыночным принципам, до 600 тыс. тонн», - рассказал во время заседания Правительства Бахыт Султанов.

Как отметил министр, финансовые ресурсы принесут большую помощь производителям, работающим в агропромышленном секторе во время сегодняшнего коронакризиса. Для этого, по словам Бахыт Султанова, необходимо использовать средства, исполненные с превышением доходов местных бюджетов, о чем доложил министр финансов. Прошу установить срок завершения данной работы в течение двух недель.

«Министерствами торговли и интеграции, сельского хозяйства, финансов совместно с местными исполнительными органами будет проведена работа по утверждению конкретных видов и объемов социально значимых товаров», - сообщил глава Минторговли.

Ранее Бахыт Султанов сообщил, что с начала текущего года цены на социально значимые продукты питания выросли на 4,8%.







