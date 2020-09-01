Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев прокомментировал Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом Глава государства отметил о существующей теневой экономике, о ее угрозах. Был затронут вопрос борьбы с коррупцией», - сказал Омархан Оксикбаев.

Депутат добавил, что Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией должна стать главной в деле правоохранительных органов.

«Это вопросы, которые влияют на безопасность нашего государства», - добавил мажилисмен.

Депутат также отметил высказывания Главы государства касательно стабилизации инвестиционного климата.

«Вопрос стабилизации курса тенге. Это все влияет на вопросы привлечения инвестиций, поэтому если мы решим эти вопросы своевременно, то это повлияет на стабилизацию инвестиционного климата и экономики», - считает Омархан Оксикбаев.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.







