Своего жеребенка пыталась спасти кобыла в Караганде

Карагандинские спасатели спасли жеребенка, угодившего в яму. Все это время вокруг ямы бегала кобыла, призывая людей к помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Случайный прохожий увидел кобылу в дачном сообществе «Мечта», которая бегала вокруг ямы. Животное то кружилось возле колодца, то подбегало к человеку, как бы давая знак, прося о помощи. Увидев жеребенка в яме с водой, мучжина вызвал спасателей.

— На пульт управления службы спасения 112 поступило сообщение, что на территории д/о «Мечта» жеребенок упал в грязевую яму. Спасатели приехали на место происшествия, профессионально и оперативно извлекли из грязевой ямы жеребенка, который не мог самостоятельно выбраться, в безопасное место, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В спасательной операции участвовали пятеро сотрудников и одна единица техники ДЧС.