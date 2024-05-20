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    08:32, 20 Май 2024 | GMT +6

    Своего жеребенка пыталась спасти кобыла в Караганде

    Своего жеребенка пыталась спасти кобыла в Караганде
    Фото: кадр из видео ДЧС Карагандинской области

    Карагандинские спасатели спасли жеребенка, угодившего в яму. Все это время вокруг ямы бегала кобыла, призывая людей к помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Случайный прохожий увидел кобылу в дачном сообществе «Мечта», которая бегала вокруг ямы. Животное то кружилось возле колодца, то подбегало к человеку, как бы давая знак, прося о помощи. Увидев жеребенка в яме с водой, мучжина вызвал спасателей.

    — На пульт управления службы спасения 112 поступило сообщение, что на территории д/о «Мечта» жеребенок упал в грязевую яму. Спасатели приехали на место происшествия, профессионально и оперативно извлекли из грязевой ямы жеребенка, который не мог самостоятельно выбраться, в безопасное место, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В спасательной операции участвовали пятеро сотрудников и одна единица техники ДЧС.

    Теги:
    ДЧС Спасение Спасение животных Регионы Казахстана Карагандинская область Животные Спасатели
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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