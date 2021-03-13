Свое радио появилось у библиотек столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Централизованная библиотечная система города Нур-Султана запустила собственный радиовещательный канал «Kitap_kala FM», передает МИА «Казинформ».

«Мы решили расширить свою читающую и любознательную аудиторию, запустив радиовещательный канал «Kitap_kala FM». Студия будет базироваться в Специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан (ул. Таха-Хусейна 2/1). Новое радио будет доступно всем читателям городских библиотек и жителям столицы, которые смогут узнавать о проходящих мероприятиях в библиотеках города, слушать в прямом эфире и задавать вопросы творческой интеллигенции, интересным и неравнодушным людям нашей страны и города. Радиостанция будет продвигать ценности культуры чтения», - рассказали в ЦБС Нур-Султана.

Как отмечается в Instagram Централизованной библиотечной системы, гостями открытия стали ветеран радио Куляш Молдахметова и поэт, депутат Мажилиса РК Макпал Тажмаганбетова, перерезавшие символическую красную ленту. Директор «Астана радио» Сымбат Танашева протестировала место радиовещания. Поэт, заслуженный деятель РК Даулеткерей Капулы и Макпал Тажмаганбетова прочитали стихотворения, оставив на память радио «Kitap_kala FM» свою голосовую запись.

Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею «Қазақ радио». С приветственным словом выступила директор КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата г. Нур-Султан Гульбадан Мадибаева. Ветеран радио Куляш Молдахметова рассказала о том, как пришла на радио, о его возможностях, о своей любви к радио, о важности вещания на государственном языке. Гости ответили на вопросы, интересующие читателей, сотрудников библиотек и ведущих «Kitap_kala FM», пожелали новому радио успехов.