Свое отношение к отстрелу сайгаков высказала Зульфия Сулейменова

11 Января 2023, 14:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова высказала свое мнение по поводу отстрела сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что их нужно регулировать на основе научных исследований, то есть таким образом, как нам скажут ученые. Но бесконтрольный отстрел, я считаю, что это неправильно и негуманно», - сказала она журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

В августе прошлого года сообщалось о возможном разрешении платной охоты на сайгаков. В октябре Минэкологии заявило о недопустимости массового отстрела животных.

9 января на период научно-исследовательских продлен мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года.