Свое отношение к четырехдневной рабочей неделе озвучила Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поделилась своим мнением касательно возможности введения четырехдневной рабочей недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня это уже практика. Во время пандемии, в зависимости от специфики работы, кто-то работал четыре дня, кто-то - пять, кто-то – шесть. Но самое главное, чтобы мы с вами не потеряли норматив часа, по которому у нас рассчитывается заработная плата», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, важно обеспечивать норматив заработной платы.

«Поэтому мы указали специальный гибкий режим работы, это не возбраняется. Можно, но нужно обеспечивать норматив заработной платы, то есть не ниже минимальной заработной платы. И второе – норматив часа, чтобы зарплата у них не уменьшилась. Поэтому это тоже один из гибких методов, который позволит людям более удобнее работать. Сейчас платформенная занятость – яркий пример по этому вопросу», - заключила министр.













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