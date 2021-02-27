РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Сводница вовлекала несовершеннолетних в занятие проституцией в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе установлена женщина, вовлекавшая несовершеннолетних в занятие проституцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    18 февраля сотрудниками управления криминальной полиции ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сводница, которая через сайты за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 ч.1 УК РК. Санкция ст.134 ч.1 УК РК «Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией» наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!