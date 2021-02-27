Сводница вовлекала несовершеннолетних в занятие проституцией в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе установлена женщина, вовлекавшая несовершеннолетних в занятие проституцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 февраля сотрудниками управления криминальной полиции ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сводница, которая через сайты за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 ч.1 УК РК. Санкция ст.134 ч.1 УК РК «Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией» наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.