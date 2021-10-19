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    22:01, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сводница предоставляла девушек для интима в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Капшагае задержан сводница, предоставлявшая девушек для интима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц города Капшагай полицейскими задержана 40-летняя местная жительница, работающая администратором. Женщина помимо своих основных обязанностей за денежное вознаграждение выполняла функции сводницы и предоставляла клиентам девушек легкого поведения для оказания интимных услуг.

    «Подозреваемая задержана с поличным. Управлением криминальной полиции ДП Алматинской области в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РК «Сводничество с корыстной целью». Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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