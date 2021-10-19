Сводница предоставляла девушек для интима в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Капшагае задержан сводница, предоставлявшая девушек для интима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц города Капшагай полицейскими задержана 40-летняя местная жительница, работающая администратором. Женщина помимо своих основных обязанностей за денежное вознаграждение выполняла функции сводницы и предоставляла клиентам девушек легкого поведения для оказания интимных услуг.

«Подозреваемая задержана с поличным. Управлением криминальной полиции ДП Алматинской области в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РК «Сводничество с корыстной целью». Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается», - говорится в сообщении.