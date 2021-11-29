Свод принципов «Семь столпов государственности» обсуждают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел круглый стол на тему «Елдіктің жеті тұғыры» («Семь столпов государственности»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее мероприятие – своего рода «мозговой штурм», где мы обсуждаем «Семь столпов государственности», для нас это большая возможность. Сегодня мы собрали семь спикеров, у которых есть жизненный опыт в этих семи направлениях, которые смогут поделиться и связать «Семь столпов государственности» со своим жизненным опытом. Мы считаем своим долгом заниматься именно разъяснением и доносить правильную информацию до нашей молодежи. Молодым ребятам очень помогает помощь в виде готовых жизненных кейсов», - сказал Олжас Сулейменов, руководитель Республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team, которое является организатором мероприятия.

«В «Семи столпах» говорится про современное образование, конкурентоспособность, прагматизм. Мы привлекаем предпринимателей по всей стране, чтобы они делились своим опытом и разъясняли «Семь столпов государственности», которые мы считаем своего рода ориентиром для молодежи», - добавил он.

В мероприятии приняли участие представители старшего и молодого поколения, лидеры общественного мнения, спортсмены и предприниматели.

Спикеры поделились восприятием того или иного принципа через призму своего жизненного и профессионального опыта.

Напомним, в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил общественности свод принципов «Елдіктің жеті тұғыры» («Семь столпов государственности»), которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев.

Среди них: «Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина», «Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности», «Земля – бесценное наследие предков, достояние народа», «Семья и традиции – основополагающие опоры общества», «Национальная культура – духовная опора народа», «Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию», «Прагматизм – залог конкурентоспособности».

В качестве спикеров во встрече приняли участие член Совета по молодежной политике при Президенте РК Валихан Бахретдинов, член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, вице-президент Федерации таеквондо WT Нур-Султана Арал Садыков, основатель проекта дошкольного образования Munarat Еркебұлан Амантаев, руководитель республиканского общественного объединения «Қара шаңырақ», предприниматель Баян Ахатай, директор платформы Sabaq.online Бөгенбай Серікбай.