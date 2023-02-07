Свободы на 10 лет лишилась закладчица наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 20-летняя девушка ближайшие 10 лет проведет в местах лишения свободы. Жительницу Петропавловска осудили за сбыт наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, девушку задержали в июле прошлого года. Она указала на четыре «закладки» с психотропным веществом под названием «мефедрон».

Следствие установило, что горожанка реализовывала наркотики онлайн-магазина. Девушка зарегистрировалась в нем сразу под двумя аккаунтами.

«Материалы передали в суд по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Особо крупный размер для синтетических наркотиков считается от одного грамма. Санкция статье подразумевает минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.