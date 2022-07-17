17 Июля 2022 10:33

Свободы лишили на 6 лет жителя Кокшетау за заведомо ложные показания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Свидетель, давший заведомо ложные показания в суде, приговорен к шести годам лишения свободы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, в последние годы участились случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы как-то помочь своим знакомым избежать ответственности, облегчить их участь при назначении наказания.

«Ложные показания представляют собой серьезное препятствие для нормальной деятельности правоохранительных органов. Заведомо ложные показания опасны тем, что могут дезориентировать лиц, ведущих досудебное расследование или судебное разбирательство, направить их по неправильному пути и привести к нарушению законности. Как итог - возможно осуждение невиновных и, напротив, освобождение от ответственности лиц, действительно совершивших преступление. Ложность показаний заключается в искажении сообщаемых сведений, имеющих значение для решения конкретного дела, а также отрицании фактов, имевших место в действительности», - проинформировали в ведомстве.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, граждане зачастую все же меняют свои показания в суде. Так поступил и житель города Кокшетау. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и данную им клятву, находясь в зале суда, в ходе допроса в качестве свидетеля он дал заведомо ложные показания по уголовном делу тяжкой категории.

«По данному факту было начато досудебное расследование по ч.1 ст.420 УК. По результатам расследования гражданину судом назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. И это не единичный случай! Предупреждаем всех граждан, что за факты дачи ложных показаний в пользу своих друзей, соседей, коллег предусмотрена ответственность до 10 лет лишения свободы. Обращаем внимание, что факты лжесвидетельствования и ложных показаний не остаются без внимания, как правоохранительных органов, так и суда», - добавили в ведомстве.