Свободное прикрепление к поликлиникам стартует с 15 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 15 сентября для казахстанцев проводится свободное прикрепление к поликлиникам. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в стране проводится свободное прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Столица не исключение. К тому же, с 15 сентября начинается немало важная процедура по защите здоровья населения – вакцинация против гриппа. Хотел бы проинформировать население по алгоритму прикреплению к организациям ПМСП», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

По его словам, прикрепление физических лиц к организациям ПМСП является основанием для оказания медпомощи первичного звена и осуществляется на принципах:

1) семейного принципа обслуживания;

2) территориальной доступности ПМСП;

3) свободного выбора медицинской организации в пределах территориальной доступности ПМСП;

4) удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи.