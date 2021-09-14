Свободное прикрепление к поликлиникам стартует с 15 сентября
«Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в стране проводится свободное прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Столица не исключение. К тому же, с 15 сентября начинается немало важная процедура по защите здоровья населения – вакцинация против гриппа. Хотел бы проинформировать население по алгоритму прикреплению к организациям ПМСП», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.
По его словам, прикрепление физических лиц к организациям ПМСП является основанием для оказания медпомощи первичного звена и осуществляется на принципах:
1) семейного принципа обслуживания;
2) территориальной доступности ПМСП;
3) свободного выбора медицинской организации в пределах территориальной доступности ПМСП;
4) удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи.