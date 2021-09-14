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    17:04, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свободное прикрепление к поликлиникам стартует с 15 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 15 сентября для казахстанцев проводится свободное прикрепление к поликлиникам. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в стране проводится свободное прикрепление граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи. Столица не исключение. К тому же, с 15 сентября начинается немало важная процедура по защите здоровья населения – вакцинация против гриппа. Хотел бы проинформировать население по алгоритму прикреплению к организациям ПМСП», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

    По его словам, прикрепление физических лиц к организациям ПМСП является основанием для оказания медпомощи первичного звена и осуществляется на принципах:

    1) семейного принципа обслуживания;

    2) территориальной доступности ПМСП;

    3) свободного выбора медицинской организации в пределах территориальной доступности ПМСП;

    4) удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи.


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