Свобода выражения исключает язык ненависти – заявление Союза журналистов и фонда «Адил соз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Союз журналистов Казахстана и Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» выступили с заявлением, передает МИА «Казинформ».

«Российско-украинский конфликт обсуждается сейчас во всем мире. Он вызвал чрезвычайную активность и в казахстанских социальных сетях. Граждане, в первую очередь журналисты, в полной мере используют гарантированную нашей Конституцией свободу выражения своего мнения. Однако, отстаивая свои убеждения, многие в запальчивости переходят грань, за которой начинается язык ненависти.

Напоминаем: международные стандарты, в частности, Рабатский план действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, определяют «ненависть» и «вражду» как проявление глубоких и иррациональных чувств осуждения, враждебности и неодобрения по отношению к целевой группе. То есть: можно ненавидеть какие-то действия или бездействие, - но нельзя ненавидеть народ, нацию, религиозную или иную группу людей по признаку гражданства, национальности, вероисповедания.

Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.

Мы – за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах – хаос в словах – хаос в обществе?

Считаем, что сейчас, как никогда ранее, особенно важно, чтобы журналисты и блогеры, выражая свою позицию, помнили о культуре полемики, уважении к оппоненту и своей ответственности перед обществом», - говорится в тексте заявления.